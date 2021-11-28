Володин рассказал, какие законы вступят в силу с 1 декабря

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал в Telegram, какие законы вступают в силу с 1 декабря.

Так, одним из основных Володин назвал закон о досудебной блокировке сайтов, которые рекламируют финансовые пирамиды. Также можно будет оперативно блокировать сайты с доменами, похожими на официальные и полезные сайты. Пользователи по ошибке заходят на них и заполняют там различные персональные данные. Кроме того, появится возможность блокировать сайты по оформлению или содержанию похожие с настоящими финансовыми организациями.

В первый зимний день доступ к социально значимым сайтам станет бесплатным (например, сайты госорганов или портал Госуслуг).

Собственниками или другими владельцами линий связи, пересекающих государственную границу России, с 1 декабря могут быть только российские юрлица.

Информацию о своих счетах и реквизитах можно будет получить прямо на портале Госуслуг.

Также Вячеслав Володин напомнил о введении административной ответственности за продажу немаркированной продукции. За производство же поддельных товаров можно будет получить срок до 3 лет.