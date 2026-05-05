Володин рассказал, что второй пакет антимошеннических мер рассмотрят в мае

Госдума намерена в мае выйти на решения по второму пакету законопроектов, направленных на борьбу с мошенничеством. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем канале в МАКС.

Он отметил, что в ближайшее время депутаты продолжат рассматривать инициативы, предусматривающие новые комплексные меры. По его словам, принятие решений планируется уже в мае, а новые нормы должны дополнительно усилить защиту граждан от действий мошенников.

Предложенные меры включают маркировку международных звонков, чтобы абоненты могли видеть, что вызов поступает из-за границы, введение детских сим-карт с повышенной защитой, а также восстановление доступа к аккаунту на портале «Госуслуги» только с использованием доверенных способов.

На фоне подготовки новых инициатив в России фиксируется снижение числа мошеннических преступлений. По данным МВД, за первый квартал 2026 года общее количество таких случаев сократилось на 18,3%, дистанционных – на 22,7%.

Число онлайн-краж уменьшилось на 14,1%, преступлений в сфере компьютерной информации – на 45,3%, а правонарушений с использованием IT-технологий – на 29,5%.

Кроме того, в Банк России по вопросам финансового мошенничества, включая телефонные схемы, обратилось на 40% меньше граждан.

Эти показатели связывают с системной работой по противодействию кибермошенничеству. С 2025 года Госдума приняла 11 федеральных законов в этой сфере.