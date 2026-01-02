Володин рассказал, что с 1 января вступили в силу новые меры поддержки семей с детьми

Поддержка семей и защита традиционных ценностей – ключевые приоритеты работы Госдумы. Об этом заявил ее председатель Вячеслав Володин, его слова приводит пресс-служба палаты парламента.

Спикер сообщил, что с 1 января 2026 года в России начал действовать пакет новых мер социальной помощи. В частности, работающие родители, воспитывающие двух и более детей, теперь могут рассчитывать на частичный возврат налога на доходы физических лиц.

При соблюдении определенных условий государство компенсирует разницу между стандартной ставкой в 13% и пересчитанным налогом по ставке 6%.

Существенные изменения коснулись и корпоративной поддержки. С начала года до одного миллиона рублей увеличен лимит единовременной выплаты от работодателя, которая не облагается НДФЛ. Эти средства компании могут направить сотрудникам в течение первого года после рождения ребенка, его усыновления или установления опеки. Ранее не облагаемый налогом порог составлял 50 тысяч рублей.

Отдельный блок нововведений предусмотрен для многодетных семей и женщин, удостоенных высших званий. Для матерей-героинь установлено дополнительное материальное обеспечение в размере 415% от величины социальной пенсии. Для многодетных родителей с 2026 года сняты ограничения на включение в страховой стаж периодов ухода за ребенком до полутора лет, а также расширен перечень доступных налоговых льгот.