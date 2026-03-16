Володин: рабочие профессии становятся престижнее, спрос на них вырос

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России растёт престиж рабочих профессий, в том числе среди молодёжи. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Володина, тенденцию фиксируют экспертные сообщества и кадровые агентства. Самыми частыми запросами на сайтах по поиску работы в 2025 году стали вакансии на заводах, в агропромышленных, строительных, добывающих и ремонтных организациях.

Политик отметил, что спрос на специалистов со средним профессиональным образованием вырос на 13%, а в феврале 2026 года интерес к рабочим кадрам продолжил увеличиваться. Согласно данным Минтруда, наиболее востребованы сварщики, токари, бригадиры общестроительных работ, водители грузового и специального транспорта.

Володин также указал, что в центры повышения квалификации чаще обращаются за получением специальностей сантехника, электрика и сварщика. По информации Минпросвещения, в прошлом году 63% девятиклассников поступили в колледжи и техникумы, что, по мнению спикера, гарантирует им востребованность на рынке труда.