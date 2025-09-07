Володин: Путин и Лукашенко сделали все для защиты суверенитета России и Белоруссии

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко сделали все для защиты суверенитета своих стран, заявил председатель Парламентского собрания Союза России и Белоруссии, председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщает РИА Новости.

Он выступил на пленарном заседании Молодежного форума Союзного государства «Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти» в Могилеве. В мероприятии участвуют российские и белорусские парламентарии, молодые историки, преподаватели вузов, студенты исторических факультетов и представители молодежных движений.

«Руководители государств – Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко – сделали все для того, чтобы наши страны были суверенными, чтобы мы имели возможность сами планировать свое будущее», – сказал Володин.

Он подчеркнул, что история, культура, язык и вера являются основой идентичности нации. «Наши руководители сделали все для того, чтобы мы сохранили свою идентичность», – отметил председатель Госдумы.

Володин добавил, что Россия и Белоруссия в рамках Союзного государства решают общие задачи.

«Сегодняшний наш разговор – о защите суверенитета, о защите независимости, о защите наших граждан. Это разговор о наших дедах и прадедах, о наших отцах. О подвиге, который они совершили», – сказал он, напомнив, что СССР в годы Великой Отечественной войны потерял 27 млн жизней, при этом в Белоруссии погиб каждый третий.

«Война прошла через все семьи, затронула нас всех», – подчеркнул Володин.

По его словам, народы обеих стран делают все, чтобы «тот этап истории, где плечом к плечу наши деды стояли насмерть, был защищен».