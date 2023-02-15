Володин призвал задуматься, нужно ли платить маткапитал покидающим Россию женщинам

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил задуматься о том, насколько правильно продолжать выплачивать материнский капитал женщинам, которые уезжают рожать в другие страны для получения гражданства и остаются за рубежом. Он призвал россиян высказать свое мнение по этому вопросу, запустив соответствующий опрос в своем телеграм-канале.

Более 25 тыс. женщин РФ в 2022 году выезжали в Аргентину, США, другие страны с целью рождения там детей для получения гражданства, заявил Володин.

«При этом оформляют капитал и льготы в России, даже оставаясь за рубежом. Правильно ли они поступают по отношению к нашей стране?» – задался вопросом спикер Госдумы.

На момент написания новости, 86% проголосовали отрицательно, 7% считают, что платить маткапитал покидающим страну женщинам верно. Еще 7% отметили, что им «все равно».

Напомним, в этом году сумма маткапитала при рождении первенца составит 589,5 тыс. рублей, при рождении второго ребенка – 779 тыс. руб. Если родители уже получали маткапитал на первого ребенка, то размер выплаты на второго составит 189,5 тыс. рублей.