Володин призвал уехавших россиян «включить голову» и вернуться

Более половины россиян, покинувших страну в 2022 году, вернулись на Родину. Оставшимся тоже следует трезво оценить свои перспективы за рубежом и приехать обратно, полагает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Возможно, кто-то понял, что дом там, где семья, близкие, друзья, родной язык. Кто-то решил вернуться в комфорт, признав, что мало государств могут предоставить такие условия для проживания, как в России. На кого-то повлияла русофобская политика западных государств», — заметил он в своем телеграм-канале, оценивая причины возвращения соотечественников.

Володин подчеркнул, что многие, уезжая, не думали о том, что ожидает их за рубежом, или надеялись «тихо-спокойно отсидеться». Однако отношение как ко «второму сорту», травля детей в школах и намеренное банкротство российских предприятий властями этих стран заставило людей пересмотреть свое решение.

«После таких слов нашим гражданам, до сих пор остающимся в западных странах, необходимо задуматься, куда они поехали, что нашли и что их ждет. Учитывая происходящее, правильно наконец включить голову: сегодня есть возможность вернуться, завтра при той истерии, которая нагнетается в Западной Европе, может ее уже не быть», — заключил он, вспомнив о предложении Президента Чехии отправить всех россиян за границей в концлагеря.