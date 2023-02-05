Володин призвал расследовать «преступления США против человечества»

Одним из «крупнейших обманов» назвал спикер Госдумы Вячеслав Володин действия США в Ираке. Он напомнил, что 20 лет назад на заседании Совбеза ООН госсекретарь Колин Пауэлл заявил, что Ирак располагает 8,5 тыс. литров спор сибирской язвы, продемонстрировав коллегам пробирку с «белым веществом». После этого Вашингтон ввел войска в Ирак, не получив санкций на применение силы от ООН.

«Жертвами стали полмиллиона мирных граждан, президент казнен, страны не стало. Позднее Пауэлл признал: сцена с пробиркой была обманом. Но ответственность за это Вашингтон так и не понес. Вся политика США и коллективного Запада строится на лжи», – написал Володин в своем телеграм-канале.

В качестве примера других обманов со стороны властей США Володин напомнил про обещание не расширять НАТО на восток, а также Минские соглашения.

«ООН должна расследовать преступления Вашингтона против человечества. А политики, принимавшие решения, должны быть наказаны за миллионы жертв, беженцев, сломанные судьбы, разрушенные государства», – убежден Володин.

Напомним, иракская война длилась с 20 марта 2003 по 15 декабря 2011 года, началась со вторжения сил США и их союзников в Ирак с целью свержения правительства Саддама Хусейна.