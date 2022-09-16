Володин призвал привлечь к уголовной ответственности Дуду за требования о репарациях с РФ

Заявления Президента Польши Анджея Дуды о репарациях — это реабилитация нацизма, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он призвал тщательно изучить высказывания польского лидера и привлечь его к уголовной ответственности.

«Заявление Президента Польши реабилитирует фашизм, оскорбляет память наших дедов и прадедов, отдавших жизнь за свободу и независимость польского народа. <...> Правильно надзорным органам изучить заявление Анджея Дуды и принять соответствующие меры привлечения его к уголовной ответственности», — отметил политик в своем телеграм-канале.

Ранее Дуда поддержал идею потребовать репарации от России за Вторую мировую войну. Также польские власти требуют у ФРГ 6,2 трлн злотых, или около 1,3 трлн долларов, за ущерб, понесенный страной за время войны.