Володин призвал депутатов провести отпуска в ДНР и ЛНР

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам во время летнего отпуска съездить в Луганскую и Донецкую народные республики. Там они смогут обсудить вопросы помощи Донбассу, считает он.

Летом у депутатов не будет пленарных заседаний, поэтому можно спокойно и «без пропусков посещений зала Госдумы, где принимаются законы», поехать на Донбасс, передает ТАСС слова Володина с пленарного заседания.

По мнению председателя Госдумы, там депутаты смогут обсудить вопросы, связанные с оказанием помощи Донбассу, решением проблем людей, с формированием правового поля.

«Коллеги, давайте это сделаем», – сказал Володин.

Он также призвал депутатов сплотиться перед вызовами, а не обсуждать вопросы мирного времени в условиях проведения спецоперации на Украине. «Вы видите, что нашей стране противостоит не Украина, не украинский народ. НАТО, Соединенные Штаты Америки, европейские страны, которые выбрали создание проблем для Российской Федерации», – сказал спикер ГД.