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Политика 18 июня 2025 15:41

Володин призвал депутатов ориентироваться на качество законопроектов

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Качество законопроектов должно оставаться ключевым ориентиром для работы депутатов. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания, его слова приводит ТАСС.

Володин отметил, что основным критерием эффективности парламентской деятельности должно быть не количество принятых актов, а их содержательная и практическая ценность. Он подчеркнул, что гнаться за статистикой нецелесообразно, поскольку на первый план выходит именно качественный результат.

Вячеслав Володин добавил, что каждое принятое решение должно быть направлено на решение конкретных задач и способствовать достижению поставленных целей.

#Вячеслав Володин #Госдума
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