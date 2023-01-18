Володин: Признания экс-лидеров Франции и ФРГ должны стать базой для военного трибунала

Киевский режим и страны Запада признались в том, что не собирались выполнять Минские соглашения, подтвердив намерения начать мировую войну «с предсказуемыми последствиями», а значит заслуживают наказания «за свои преступления», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Свой пост в телеграм-канале он начал с цитаты Президента РФ Владимира Путина «Если драка неизбежна, бить надо первым».

«Руководитель совета безопасности Украины признался: киевский режим готовился к войне с Россией. Это заявление, а также откровения Меркель и Олланда, что Минские соглашения были способом дать время Киеву на милитаризацию, в очередной раз подтверждают, насколько реальной и серьезной была угроза для безопасности не только жителей Донбасса, но и граждан нашей страны», – написал Володин.

В очередной раз он заявил, что с учетом этого начало военной спецоперации было «единственно правильным решением, принятым на опережение». По его мнению, это решение позволило предотвратить катастрофу. Сделанные признания представителем киевского режима и бывшими лидерами Германии и Франции, должны быть использованы как доказательная база для международного военного трибунала, подчеркнул спикер Госдумы.

«Эти руководители замышляли начать мировую войну с предсказуемыми последствиями. И заслуживают наказания за свои преступления», – подытожил он.

Напомним, ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения были подписаны с целью «дать Украине время» — они позволили Киеву стать сильнее. Позже ее слова подтвердил экс-Президент Франции Франсуа Олланд.