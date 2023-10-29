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Володин пригрозил ЕС ответной конфискацией европейских активов в России
Огромные средства, потраченные Евросоюзом на поддержку киевского режима с 2022 года, пошли в убыток самим странам объединения. В итоге политики, настроенные проукраински, постепенно теряют влияние — у власти их сменяют те, кто в первую очередь заинтересован внутренними проблемами, заметил в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
О потере единства мнений в Европе говорят и результаты последнего саммита ЕС в Брюсселе, участники которого так и не смогли согласовать новый пакет поддержки для Украины на 50 млрд евро.
«Ряд европейских политиков во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, стремящихся удержаться на своих местах и исходя из плохого финансового положения своих государств, к которому они привели, вновь начали разговоры о воровстве замороженных средств нашей страны, чтобы за счет них продолжить милитаризацию Киева», — отметил Володин.
Однако если Европа согласует решение, Москва примет симметричные меры, конфисковав гораздо большие активы недружественных стран на территории России.
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