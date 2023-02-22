Володин предупредил США о последствиях приостановки действия ДСНВ

Сегодня Госдума рассмотрит инициативу Президента Владимира Путина о приостановке действия договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. При этом в сложившейся ситуации он вновь обвинил Вашингтон, призвав Конгресс США осознать последствия этого шага.

«Не валяй дурака, Америка. В вопросах безопасности нашей страны и граждан разговор с Россией на языке ультиматумов недопустим», – написал Володин в своем телеграм-канале.

По мнению Володина, прекратив соблюдать взятые на себя обязательства и отвергнув предложения нашей страны по вопросам глобальной безопасности, «США разрушили архитектуру международной стабильности и ввергли мир в состояние конфликтов и вызовов».

«Членам Конгресса США необходимо осознать созданную по вине Байдена ситуацию, а также возможные ее последствия», – подытожил спикер Госдумы.

Напомним, накануне в послании Федеральному собранию Путин объявил, что Россия приостанавливает участие в действии Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), который вступил в силу в 2011 году. Документ, в числе прочего, предусматривал сокращение стратегических ядерных сил обоих государств. Сразу после объявление о приостановке участия РФ в ДСНВ, Путин также поручил Минобороны и «Росавтому» быть готовыми к ядерным испытаниям, подчеркнув, что на этот шаг Россия пойдет только в том случае, если испытания проведут США.