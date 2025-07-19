Володин предложил ввести ответственность за навязывание услуг

Вячеслав Володин

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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выступил за введение ответственности за навязывание дополнительных платных товаров, услуг и работы.

«К совершению невыгодных покупок принуждают, как правило, через манипулирование, угрозы негативных последствий, воздействие на человека», – заметил политик в своем Telegram-канале.

По оценке Володина, в результате стоимость навязанных товаров, работ и услуг может достигать до 50% от основных затрат. «За подобные неправомерные действия должна быть установлена ответственность», – убежден он.

В связи с этим спикер ГД напомнил, что 15 июля нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект об увеличении штрафов за навязывание потребителю дополнительных товаров и услуг.

Если новелла вступит в силу, максимальные штрафы за навязывание услуг для должностных лиц увеличатся с 4 тыс. рублей до 300 тыс., а для юридических – с 40 тыс. до 1 млн.

Кроме того, как отметил Володин, еще в апреле был принят федеральный закон, запрещающий навязывать людям дополнительные платные товары, услуги и работы, а также создавать условия, предполагающие изначальное согласие на их приобретение.