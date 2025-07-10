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Общество 10 июля 2025 19:01

Володин предложил ввести оценку регулирующего влияния законов на демографию

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил внедрить механизм оценки регулирующего воздействия новых законодательных решений на демографическую ситуацию в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

«На следующей неделе в ходе правительственного часа, возможно, определимся с введением оценки регулирующего воздействия при принятии всех решений… Как они будут сказываться на демографии», — заявил Володин во время пленарного заседания.

Он напомнил, что подобная практика уже применяется в экономической сфере.

«А по демографии почему нет? Давайте обсудим это», — добавил Володин.

#Вячеслав Володин #госдума рф #демография
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