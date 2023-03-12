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Володин предложил телеграм-подписчикам озвучить свои вопросы Правительству
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил подписчикам своего телеграм-канала озвучить вопросы, которые депутатам стоит обсудить в рамках отчета Правительства РФ. Он напомнил, что Кабмин ежегодно отчитывается перед ГД о работе за прошлый год.
«Профильные комитеты в рамках подготовки отчета уже встречаются с вице-премьерами и министрами, с понедельника начинаются встречи фракций с Председателем Правительства <...>. Если у вас есть вопросы и предложения, которые вы считаете важными для обсуждения, предлагайте их в комментариях», – написал спикер нижней палаты российского парламента.
Он отметил, что заседание, на котором ожидается отчет Кабмина, пройдет 22 или 23 марта – окончательная дата будет определена на следующей неделе.
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