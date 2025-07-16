Володин предложил сделать школьное питание и детсады в селах бесплатными

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил сделать детские сады и горячее питание в сельских школах полностью бесплатными. Его слова приводит ТАСС.

По мнению Володина, такая мера может способствовать росту рождаемости в сельской местности.

Сейчас в муниципальных детсадах бесплатно предоставляется только образование. За питание и уход родители платят отдельно. В школах горячее питание бесплатно получают лишь младшеклассники.

Выступая на правительственном часе, Володин напомнил о данных, которые ранее озвучила вице-премьер РФ Татьяна Голикова: коэффициент рождаемости в сельской местности составляет 1,6. Вячеслав Володин подчеркнул, что условия жизни на селе остаются сложными, поэтому стоит подумать о дополнительных мерах поддержки. В частности, он предложил освободить сельских родителей от платы за детские сады и обеспечить бесплатным горячим питанием всех школьников, а не только учащихся начальных классов.

Улучшение демографии соответствует целям национального проекта «Семья».