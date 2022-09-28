Володин предложил передавать брошенные уехавшими из РФ машины семьям воюющих

Автомобили, брошенные на границе уезжающими из России из-за частичной мобилизации, можно передать семьям участников специальной военной операции на Украине. Об этом заявил Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, сообщает ТАСС.

«Сейчас уже машины бросают. Тоже надо, кстати, подумать, кому эти машины отдать. Может, семьям тех ребят, которые поехали воевать?» — сказал Володин на пленарном заседании палаты.

Кроме того, по словам спикера, с 21 сентября составляются списки тех, кто покидает территорию страны.

Россия с 24 февраля этого года проводит специальную военную операцию на Украине, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. О проведении в стране частичной мобилизации глава государства объявил 21 сентября. О принципах призыва резервистов можно прочитать в материале «Татар-информа».