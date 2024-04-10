Володин предложил передать медицинские факультеты в вузах в ведение Минздрава

Вячеслав Володин

Фото: duma.gov.ru

В настоящее время подготовкой врачей в России занимаются 163 вуза. Однако лишь 46 из них находятся в ведении Министерства здравоохранения. Большинство — 117 — подведомственны Минобрнауки, рассказал в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что от этого вопроса напрямую зависит качество подготовки специалистов и, соответственно, всей системы здравоохранения. Помимо этого, в этой сфере наблюдается серьезная нехватка кадров — дефицит составляет порядка 30 тысяч человек.

Данный вопрос обсуждался во время отчета Правительства в Государственной Думе.

«Именно об этих новых медицинских факультетах и шла речь, учитывая, что многие из них созданы в вузах, не имеющих ни научной школы, ни опытного профессорско-преподавательского состава, ни специализированно оснащённых анатомических залов, ни лабораторий, ни собственной клинической базы», — подчеркнул Володин.

Кроме того, такие факультеты появляются в небольших райцентрах по всей стране. Без квалифицированных преподавателей может значительно снизиться качество подготовки будущих врачей.

«Это недопустимо в профессии, когда от квалификации специалиста зависит жизнь человека, — уверен председатель Госдумы. — Сегодня решение, быть или не быть медицинскому факультету в вузе, принимают учредитель — Минобрнауки — и Рособрнадзор. А за качество здравоохранения отвечает Минздрав, который исключен из процесса принятия решений по этому вопросу».

В связи с этим он предложил, чтобы именно профильное министерство занималось разработкой и установлением стандартов и требований к подготовке будущих медиков. Это поможет повысить качество подготовки специалистов.