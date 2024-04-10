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Володин предложил передать медицинские факультеты в вузах в ведение Минздрава
В настоящее время подготовкой врачей в России занимаются 163 вуза. Однако лишь 46 из них находятся в ведении Министерства здравоохранения. Большинство — 117 — подведомственны Минобрнауки, рассказал в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он отметил, что от этого вопроса напрямую зависит качество подготовки специалистов и, соответственно, всей системы здравоохранения. Помимо этого, в этой сфере наблюдается серьезная нехватка кадров — дефицит составляет порядка 30 тысяч человек.
Данный вопрос обсуждался во время отчета Правительства в Государственной Думе.
«Именно об этих новых медицинских факультетах и шла речь, учитывая, что многие из них созданы в вузах, не имеющих ни научной школы, ни опытного профессорско-преподавательского состава, ни специализированно оснащённых анатомических залов, ни лабораторий, ни собственной клинической базы», — подчеркнул Володин.
Кроме того, такие факультеты появляются в небольших райцентрах по всей стране. Без квалифицированных преподавателей может значительно снизиться качество подготовки будущих врачей.
«Это недопустимо в профессии, когда от квалификации специалиста зависит жизнь человека, — уверен председатель Госдумы. — Сегодня решение, быть или не быть медицинскому факультету в вузе, принимают учредитель — Минобрнауки — и Рособрнадзор. А за качество здравоохранения отвечает Минздрав, который исключен из процесса принятия решений по этому вопросу».
В связи с этим он предложил, чтобы именно профильное министерство занималось разработкой и установлением стандартов и требований к подготовке будущих медиков. Это поможет повысить качество подготовки специалистов.
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