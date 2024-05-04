На Украине признают годными к военной службе больных ВИЧ, туберкулезом, страдающих психическими расстройствами и других. Подобную «компенсацию» солдат в рядах ВСУ прокомментировал председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

Он отметил, что украинские власти приняли это решение после того, как не смогли вернуть граждан, уехавших от дополнительной мобилизации в другие страны.

«По этим критериям первые, кто должен быть призван в ряды ВСУ, — Байден как умственно отсталый, а также его дружок Зеленский как психбольной, зависимый от разных наркотических препаратов», — написал Володин в своем телеграм-канале.

Однако, отметил он, роль расходного материала отведена не авторам этого решения, а обычным гражданам Украины.