Володин поздравил жителей РТ с наступающим Новым годом

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил поздравительную телеграмму, где поздравил татарстанцев с наступающим Новым годом и Рождеством. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«Эти светлые праздники несут добрые ожидания и надежды. Наполненный важными событиями, прошедший год показал, что Россия – сильное суверенное государство, которое преодолевает вызовы и решает задачи, направленные на повышение благополучия людей.

Пусть 2026 год принесет успех стране и счастье в дома наших граждан. Желаю Вам здоровья и всего наилучшего», – пишет Володин.