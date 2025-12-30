news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 30 декабря 2025 15:20

Володин поздравил жителей РТ с наступающим Новым годом

Читайте нас в
Телеграм

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил поздравительную телеграмму, где поздравил татарстанцев с наступающим Новым годом и Рождеством. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«Эти светлые праздники несут добрые ожидания и надежды. Наполненный важными событиями, прошедший год показал, что Россия – сильное суверенное государство, которое преодолевает вызовы и решает задачи, направленные на повышение благополучия людей.

Пусть 2026 год принесет успех стране и счастье в дома наших граждан. Желаю Вам здоровья и всего наилучшего», – пишет Володин.

#Вячеслав Володин #Новый год #телеграмма
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Нет черным платьям и конине: в чем, с какой прической и каким меню встречать 2026 год?

Нет черным платьям и конине: в чем, с какой прической и каким меню встречать 2026 год?

29 декабря 2025
«Похищал людей и брал взятки»: за что судят экс-главу двух районных судов Татарстана

«Похищал людей и брал взятки»: за что судят экс-главу двух районных судов Татарстана

29 декабря 2025