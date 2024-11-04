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Володин поздравил Минниханова с Днем народного единства: Вместе мы все преодолеем!
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил Раиса РТ Рустама Минниханова с Днем народного единства. Поздравительную телеграмму прислала пресс-служба нижней палаты федерального собрания.
Как отметил Володин, на протяжении всей тысячелетней истории России любовь к Родине, сплоченность, общие духовно-нравственные ценности и традиции объединяют россиян, определяют развитие страны как сильного суверенного государства.
«В единстве, преданности Отечеству, верности идеалам дружбы и взаимопонимания – сила нашего многонационального народа. Вместе мы все преодолеем!», - подчеркнул Володин в поздравлении.
В завершении он также пожелал Минниханову здоровья, счастья и благополучия.
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