Володин поздравил депутатов Госсовета РТ с наступающим 9 Мая
Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин поздравил парламентариев Татарстана с предстоящим Днем Победы. Спикер нижней палаты Федерального Собрания РФ направил поздравительную телеграмму в адрес исполняющего обязанности Председателя Государственного Совета РТ Марата Ахметова.
«9 Мая – священный праздник, символ сплоченности, мужества и героизма нашего многонационального народа. В каждой семье бережно хранят память и из поколения в поколение передают правду о подвиге тех, кто спас Родину и освободил мир от фашизма», – заметил Вячеслав Володин.
«Достойно продолжая традиции преданного служения Отечеству, сегодня наши солдаты и офицеры исполняют свой долг в ходе специальной военной операции, защищают страну и граждан, обеспечивая суверенитет и будущее России. С Днем Победы! Здоровья и всего наилучшего», – заключил Председатель Госдумы.