Заявление экс-канцелера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях подтвердило, что западные страны не собирались их выполнять, а значит, они несут ответственность перед жителями Донбасса, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Подписание соглашений с умыслом дать Украине время на вооружение – это преступление, подчеркнул он.

Володин напомнил, что в 2014 году главы МИД Германии и Франции подписали в качестве гарантов мирного развития событий согласительный документ между законной украинской властью и оппозицией. «Все закончилось государственным переворотом в Киеве и геноцидом 6-миллионного населения Донбасса, – написал он в своем телеграм-канале. – Затем Германия и Франция участвовали в заключении Минских соглашений. Но, как заявила Меркель, исполнять их никто не планировал, назвав это попыткой дать время Украине для ее милитаризации. Заранее спланированное неисполнение обязательств, взятых в результате подписания международного соглашения, — это не только потеря доверия, но и преступление, за которое подписанты минских договоренностей — Меркель, [экс-Президент Франции Франсуа] Олланд и [бывший украинский лидер Петр] Порошенко — должны ответить».

Жители Европы должны знать, что они обязаны своим правителям возникшими проблемами, добавил спикер ГД. В числе таких проблем он обозначил отсутствие тепла, электричества, огромную инфляцию и закрывающиеся предприятия.

«После признания Меркель Германия и Франция несут моральную и материальную ответственность за происходящее на Украине. Им придётся выплатить компенсации жителям Донбасса за 8 лет геноцида и нанесённого ущерба», – добавил он.

Напомним, Меркель сказала в интервью ежедневнику Die ZEIT, что Минские соглашения были подписаны с целью дать киевскому режиму время, чтобы «стать сильнее». Российский МИД после этого подчеркнул, что эти слова подтверждают намерения Берлина и «коллективного Запада» не выполнять соглашение, а накачивать Украину оружием. Президент РФ Владимир Путин также прокомментировал слова экс-канцлера, отметив, что он разочарован, но это лишь подтверждает правильность начала военной спецоперации.