Володин: Поставляемые на Украину ракеты США могут прилететь к своим владельцам

Ракеты, которые Вашингтон и Брюссель поставляют на Украину, могут «прилететь к своим владельцам обратно», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Такое развитие событий возможно из-за «непрофессионализма» киевских властей, считает он.

Володин напомнил слова министра обороны Украины Алексея Резникова, который в недавнем интервью «Би-би-си» признался, что не очень разбирается в ракетных системах, поставляемых в страну с Запада. Он не смог прокомментировать планы США поставить Киеву два зенитных ракетных комплекса NASAMS. «Я не ракетчик, я – адвокат, юрист в должности министра обороны», – ответил он на вопрос журналиста.

«США в своем желании продолжать войну до последнего украинца делают заложниками Европу, которой эти "подарки" могут вернуться», – написал Володин в своем телеграм-канале.

Ранее власти США объявили, что в рамках нового военного пакета помощи передадут Украине боеприпасы для американских РСЗО HIMARS, два норвежских комплекса NASAMS и контрбатарейные радары.