Володин поручил подготовить запрет на закупку военной формы за границей

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поручил первому вице-спикеру Александру Жукову, а также главам думских комитетов по обороне и по промышленности и торговле — Андрею Картаполову и Владимиру Гутеневу — внести предложения по внесению изменений в законодательство, направленных на запрет закупок военной формы за пределами России. Об этом сообщили РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Госдумы.

Володин отметил важность развития отечественной легкой промышленности, заявив: «Это и компетенции, и рабочие места, и технологии. На это есть запрос и есть производственные мощности. Затем надо отказаться и от импортных тканей для пошива военной формы, которые также можно производить в России. Неправильно, когда деньги уходят в экономику других стран».

Спикер также подчеркнул, что укрепление национального производства военной формы напрямую связано с вопросами безопасности: «Преодолевая вызовы, мы становимся сильнее».