Володин пообещал, что Госдума поможет россиянам с нарушениями при частичной мобилизации

Все мероприятия частичной мобилизации должны пройти в соответствии с федеральными законами и нормативными актами, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что завершится мобилизация, по словам Президента России Владимира Путина, в течение ближайших двух недель, и пообещал оперативно реагировать на все замечания и вопросы граждан.

«Возникают разные ситуации. Если вы столкнулись с нарушениями — обращайтесь. Есть поручение Президента контрольно-надзорным органам, депутаты со своей стороны также окажут помощь. Нам необходимо сделать все, чтобы частичная мобилизация решила поставленные задачи и достигла своих целей», – написал он в своем телеграм-канале, призвав пользователей оставлять вопросы в комментариях. По словам Володина, приемная Государственной Думы будет в приоритетном порядке рассматривать обращения и реагировать на них.

«Мимо проблем никто проходить не будет», – заверил спикер Госдумы.

Напомним, в минувшую пятницу Путин заявил, что за две недели частичная мобилизация, объявленная в стране 21 сентября, завершится. По его словам, Минобороны не заявляло о планах продления мобилизационных мероприятий.