Володин подсчитал, сколько санкций введено против России

С 2014 года в отношении России различные страны ввели 10128 санкций. Это количество превышает количество подобных мер, введенных против любой другой страны за всю ее историю, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Из них 7374 санкции введены уже после начала военной спецоперации на территории Украины, указано в телеграм-канале председателя нижней палаты парламента.

«10128 вызовов, чтобы стать сильнее», — сделал вывод Володин.

Он также указал, что президент США Джозеф Байден видит альтернативой антироссийским санкциям третью мировую войну.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. Главными целями операции он назвал демилитаризацию и денацификацию страны.