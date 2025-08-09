Володин поднял вопрос об отмене домашних заданий в школах

Председатель Госдумы Вячеслав Володин вынес на обсуждение тему отмены домашних заданий для школьников в связи с высокой учебной нагрузкой. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

По его словам, в ходе недавнего обсуждения в сети было оставлено около 10 тысяч комментариев, более половины которых подтвердили наличие чрезмерной нагрузки на учеников. Володин отметил, что в Госдуме уже обратились в правительство с просьбой рассмотреть этот вопрос и планируют вернуться к нему в следующем месяце.

Большинство депутатов считают, что российские школьники проводят за учебой в среднем по 8-10 часов в день, что перегружает их. Конкретных решений пока нет, однако председатель ГД указал на то, что с развитием технологий искусственного интеллекта и легким доступом к готовым ответам в интернете выполнение домашних заданий нередко превращается в пустую трату времени.

Володин также подчеркнул, что в мировой практике есть примеры, когда ученики получают навыки глубокого изучения предметов и развивают критическое мышление благодаря исследовательскому и творческому формату заданий. Он считает, что детям необходимо развиваться, а не просто искать готовые ответы в сети.

При выработке окончательного решения, по словам спикера Госдумы, важно учитывать мнение родителей, педагогов, экспертов и всех заинтересованных сторон.