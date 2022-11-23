Володин поддержал инициативу депутатов от РТ о борьбе с дефицитом кадров в медицине

Депутаты Госдумы от Татарстана Олег Морозов и Айдар Метшин обратили внимание на кадровый дефицит в здравоохранении, особенно в первичном звене. Существующих мер для привлечения новых специалистов недостаточно, и проблема уже приобрела стратегический характер, заявили они на правительственном часе в нижней палате парламента.

Метшин отметил, что за последнее десятилетие система здравоохранения претерпела структурные изменения. Однако это не решило проблемы дефицита кадров.

«Данная проблема носит уже не тактический, а стратегический характер. И государственные меры поддержки, которые сегодня реализуются, уже не достаточны, не обеспечивают достижения искомого результата», — подчеркнул член Комитета по конкуренции Госдумы.

Как добавил председатель Комитета по контролю ГД Олег Морозов, менее половины выпускников медицинских вузов затем устраиваются работать по специальности. «Картина тревожная, и дело не только в обеспеченности кадров бюджетными местами, зарплатой и жильем», — подчеркнул он.

Депутаты адресовали свои вопросы главе Минздрава Михаилу Мурашко. В частности, они предложили организовать в Госдуме рабочую группу, которая займется разработкой предложений для решения данной проблемы. К ее работе будут привлечены профильные ведомства, Счетная палата, эксперты и регионы.

Эту инициативу поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Так, он отметил, что руководство регионов должно включать в программу по обеспечению медработников жильем студентов — будущих врачей, а также установить коммуникации с молодыми специалистами и главными врачами медучреждений.

Напомним, что депутаты от Татарстана Олег Морозов, Айдар Метшин и Айрат Фаррахов уже поднимали этот вопрос. В июле 2022 года они провели межрегиональный круглый стол, чтобы найти решение данной проблемы в Нижнекамске. Тогда общественность, профильные ведомства и эксперты рассмотрели многие вопросы здравоохранения, в том числе влияющие на привлекательность профессии в глазах молодых специалистов.