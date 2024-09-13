Володин: Под видом ВСУ с Россией воюет НАТО

Обсуждения о разрешении ударов дальнобойным оружием вглубь России — это попытка Запада скрыть свое непосредственное участие в боевых действиях. Это вновь доказывает, что под видом ВСУ против России воюет НАТО, заявил в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что ранее это участие заключалось в предоставлении Украине советников и инструкторов, а сейчас против российских бойцов выступают наемники и целые подразделения с натовскими вооружениями. По указке Запада определяются города РФ, которые будут атакованы.

«На самом деле США и их союзники [Великобритания, ФРГ и Франция] по факту пытаются сами себе разрешить осуществить акты агрессии при помощи ракет в отношении России. Параллельно с этим Пентагон анализирует, какие последствия ожидаются в случае ядерного взрыва», — отметил глава нижней палаты парламента.