Володин оценил идею властей Эстонии запретить россиянам и белорусам владеть оружием

Идея эстонского МВД, которое предложило ввести запрет на владение оружием для россиян и белоруссов и разобраться с инакомыслящими эстонцами, — это желание «избавиться от несогласных», запугать свое население. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его мнению, сама идея запрета по национальному принципу — это новый уровень деградации.

«Глава МВД Эстонии предложил запретить владение оружием по национальному принципу — россиянам и белорусам. И добавил, что „следует заняться“ эстонскими гражданами, „недружественно настроенными в отношении Эстонии и Украины, чьи мысли и идеи в условиях обостренной ситуации могут представлять угрозы“», — процитировал политик представителя Эстонии.

Он подчеркнул, что глав европейских государств, Европарламент, ПАСЕ и ОБСЕ почему-то не возмутили такие человеконенавистнические высказывания. Это в очередной раз подтверждает «двойные стандарты Европы в сфере прав человека. Теперь новый уровень деградации европейской политики: ненависть к собственным гражданам — инакомыслящим».

В феврале этого года Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а затем по просьбе их властей запустил спецоперацию по защите Донбасса. Решение РФ вызвало поток антироссийских санкций и осуждение со стороны ряда зарубежных государств.