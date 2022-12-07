Володин обратился к «скитальцам и предателям», уехавшим из России

Жителей России, уехавших из страны, хорошо принимают в США и Европе только пока они критикуют свою страну, убежден спикер Госдумы Вячеслав Володин. В своем обращении к покинувшим Россию гражданам он заявил, что «права и свободы человека для США и Европы — лишь декорации».

«Хороших русских для Вашингтона и Брюсселя не существует. Их принцип: пока вы критикуете свою страну — вас терпят. Но в случае любого непослушания — выбрасывают», – написал Володин в своем телеграм-канале.

Покинувших страну россиян Володин назвал «скитальцами» и «предателями», добавив, что в других странах, по его мнению, они вскоре станут ненужными. «Это должны понимать все, кто совершил предательский поступок по отношению к своей стране, близким, родным», – написал он.

Напомним, накануне СМИ сообщили, что певицу Аллу Пугачеву и ее мужа Максима Галкина* могут лишить израильского гражданства – как передавало РИА Новости, это связано с венчанием артистов в одном из московских храмов в 2017 году. По словам экс-главы консульского отдела «Натив» Ханана Ахитова, евреем считают того, кто родился от еврейской матери и не обратился в христианство.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.