Володин о расстреле пленных РФ: Это сделал режим садистов, которых должен судить трибунал

За расстрел российских военнопленных, который попал на видео, распространившееся в сети, украинского лидера Владимира Зеленского нужно судить – он должен предстать перед трибуналом, убежден спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он также отметил, что главы европейских государств до сих пор не осудили преступления киевского режима, сравнив эту ситуацию со началом Второй мировой войны.

«Не забудем, не простим… Все видели свидетельства расстрела украинскими нацистами наших военнослужащих — лежачих, без оружия. Так ведут себя фашисты. Киевский режим заслуживает самого сурового наказания за свои зверства», – написал он в своем телеграм-канале.

Молча поддерживая такие действия, лидеры стран повторяют ошибки прошлого, добавил он. По мнению Володина, такое же молчание в 30-х годах прошлого века привело к созданию фашистского государства, началу Второй мировой войны и гибели миллионов мирных граждан.

«Страны, сотрудничающие с киевским режимом, должны понимать, что поддерживают нацистское государство, садистов, у которых руки по локоть в крови. Зеленского надо судить. Он должен предстать перед трибуналом», – добавил он.

Напомним, 18 ноября в сети распространили видео с кадрами, на которых показаны тела российских бойцов, предположительно расстрелянных бойцами ВСУ в Макеевке. Сегодня стало известно, что Газета New York Times подтвердила подлинность видеокадров с места расстрела. По данным издания, большинство пленных были убиты выстрелами в голову.