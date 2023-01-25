Володин о понижении уровня дипотношений с Эстонией и Латвией: «Мертвое не может умереть»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на понижение уровня дипотношений с Эстонией и Латвией фразой «мертвое не может умереть дважды». Он заявил, что такое решение надо было принимать уже давно, и обвинил Прибалтику в зависимости от Вашингтона и Брюсселя.

«Руководители стран Прибалтики 30 лет говорят, что строят независимые государства. На деле — все решения принимаются в Вашингтоне и Брюсселе. Суверенитет утрачен. Интересы людей игнорируются. <…> Экономические результаты — худшие в Евросоюзе», – написал он в своем телеграм-канале.

По данным Володина, население в Латвии в среднем сократилось на 30,5%, в Литве — на 28,4%, в Эстонии — на 15,4%. В Прибалтике реально проживает только треть граждан, а большинство уехали на заработки в Европу, убежден Володин. «Единственное, в чем преуспевают правящие режимы этих стран, — русофобии. Представители местного руководства соревнуются, кто более жестко выступит против России», – добавил он.

По мнению Володина, в государствах Прибалтики более, чем где-либо, нарушают права человека. В качестве примера он привел ущемление прав нацменьшинств, запрет говорить на родном языке и преследование независимых журналистов и правозащитников.

«Сотрудничество с этими странами невозможно по причине утраты ими самостоятельности. Решение о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией и Латвией необходимо было принимать давно», – заключил спикер ГД.

Напомним, в МИД РФ 23 января заявили, что Россия в качестве ответной меры на существенное сокращение численности своего посольства в Таллине, а также на фоне разрушения всего комплекса отношений с Москвой понижает дипломатический уровень с Эстонией. Позднее в Латвии заявили о понижении уровня дипотношений с Россией с 24 февраля из-за украинского кризиса и в знак солидарности с Эстонией и Литвой.