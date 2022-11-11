Володин о победе умерших политиков на выборах в США: Гоголю такой сюжет бы понравился

Победа умерших политиков на выборах в США подтверждает, что американские стандарты демократии «ничего не стоят», убежден спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, этот пример показывает, что «американская политическая система в прямом смысле слова мертва».

Володин напомнил, что по результатам прошедших 8 ноября выборов в штате Пенсильвания победу одержал конгрессмен-демократ Тони ДеЛука, набравший 85% голосов. «Интересный момент — как оказалось, он скончался еще в начале октября. Его имя не стали убирать из бюллетеня. Соперница ДеЛуки устала подчеркивать в своих обращениях к избирателям, что она — единственный живой кандидат в округе. Но победил все равно покойник», – написал Володин в своем телеграм-канале.

В Теннеси 72% голосов отдали за представительницу демократов Барбару Купер, умершую в октябре. «Николаю Васильевичу Гоголю сюжет бы понравился», – сыронизировал спикер Госдумы.

Напомним, накануне стало известно о «переизбрании» умерших политиков в палату представителей – причем оба они оказались представителями демократической партии США.