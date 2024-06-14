Володин о дедолларизации: От токсичного доллара отказывается не только Россия

США окончательно подорвали доверие к доллару как к мировой резервной валюте, введя незаконные санкции против финансовых институтов России, и теперь от токсичного доллара отказывается не только наша страна. Об этом Председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в своем телеграм-канале.

«Сейчас все страны стали понимать, что США используют свою валюту как инструмент политического давления. Не желая становиться заложниками американской политики, от токсичного доллара отказывается не только Россия. Альтернативу ищут многие суверенные государства, в частности — страны БРИКС», — отметил спикер нижней палаты российского парламента.

Он подчеркнул, что ограничения на проведение платежей, воровство золотовалютных резервов заставляют задуматься и другие страны о надежности хранения своих средств в американской валюте.

По мнению Володина, дедолларизация мира неизбежна, поскольку американская нацвалюта себя дискредитировала. Он также привел ряд цифр: доля расчетов в «недружественных» валютах в марте 2022 года достигала 84,7%, сегодня она снизилась почти в 5 раз, до 17,8%. Расчеты в рублях выросли в 3,5 раза, а в дружественных валютах — почти в 15 раз.

«Как пример: более 90% расчётов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) проводится в национальных валютах. В торговле между Россией и Китаем 95% всех операций проходят в рублях и юанях», — добавил Володин.