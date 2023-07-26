Володин: Не нужно навязывать регионам закупку электробусов

Вопрос комплексного развития муниципального электротранспорта обсудили сегодня на совещании в Государственной Думе РФ. Председатель российского парламента Вячеслав Володин дал поручение Минтрансу представить свое видение поддержки регионов, чтобы обновить парк электротранспорта.

При этом Володин обратил внимание министерства на то, что не нужно навязывать регионам закупку электробусов, если у них нет средств на приведение в порядок другого вида транспорта.

«Есть в Москве деньги? Они взяли и закупили [электробусы], решили этот вопрос. А там, где денег нет — навязывать не надо, потому что придут в регионы пять электробусов, но при этом 100 троллейбусов встанут, 100 трамваев встанут. Вы их приведите в порядок, а потом уже берите эти новации и внедряйте», — сказал спикер Госдумы.

Вопрос поддержки регионов в части обновления электротранспорта на совещании поднял депутат Госдумы от Татарстана Айдар Метшин. Он отметил, что в настоящее время существует острая необходимость в комплексном развитии всех составляющих транспортной отрасли, особенно — наземного городского электрического транспорта.

«Считает ли Министерство транспорта возможным увеличить финансирование программы с включением в нее небольших по численности населения промышленных моногородов, которые вносят существенный вклад в развитие экономики страны и для которых вопрос развития экологического и электрического транспорта крайне важен?» — спросил парламентарий, в течение 15 лет возглавлявший как раз такой город — Нижнекамск.

Директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Сергей Семенов напомнил, что в десяти субъектах Федерации запущена программа по развитию электротранспорта. Она работает по концессионной модели. По его словам, этот механизм с привлечением частных инвестиций не будет универсальным, поскольку все города России обладают разной бюджетной обеспеченностью.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на отсутствие государственной политики в области транспорта. «У нас всё это отдано муниципалитетам, у которых нет денежных средств. Даже не регионам», — подчеркнул он.

В связи с этим политик отметил, что в вопросе модернизации электротранспорта и инфраструктуры не нужно опираться только на частные инвестиции, потому что это может привести к серьезному удорожанию проезда.

Володин призвал представителей министерства представить свое видение поддержки регионов с тем, чтобы и обновить парк электротранспорта, и не перейти на чисто бизнес-отношения.

«Давайте посмотрим крупные города и моногорода, как там всё строится, потому что в рамках региональных бюджетов сейчас, очевидно, замена транспорта невозможна. Если брать тот же трамвай, он стоит уже более 60 млн рублей, если говорить о новом виде транспорта — электробусе, они вообще стоят в два-три раза дороже, чем тот же троллейбус, автобус. Мы должны отчетливо осознавать: нам надо привести в порядок то, что есть, а потом уже переходить на другой вид транспорта», — резюмировал Володин.