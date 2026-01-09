Володин назвал демографию безусловным приоритетом работы Госдумы

Вопросы демографии остаются безусловным приоритетом работы Госдумы. В 2025 году парламент принял девять законов, направленных на решение демографических задач, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в MAX.

Он уточнил, что еще восемь законов за этот же период были посвящены охране здоровья.

По словам Володина, ключевая задача – создание условий, при которых в России будет становиться как можно больше многодетных семей, поскольку именно демографическая ситуация во многом определяет будущее страны.

Он отметил, что за последние два года число многодетных семей в России выросло на 17,4%. По состоянию на конец ноября 2025 года в стране насчитывалось 2,89 млн таких семей – это на 8,8% больше, чем в начале прошлого года. В этих семьях воспитываются более 9,2 млн детей.

Председатель Госдумы также напомнил, что с 1 января вступил в силу федеральный закон о поддержке семей с детьми. Согласно ему, в страховой стаж родителей теперь включаются периоды ухода за каждым ребенком в возрасте до полутора лет без каких-либо ограничений.

Ранее в стаж засчитывалось не более шести лет в общей сложности, что соответствовало уходу за четырьмя детьми.

Кроме того, законом уточнен порядок учета стажа в случаях рождения двойни, тройни и более детей. Периоды ухода за каждым ребенком теперь учитываются отдельно и суммируются при расчете стажа.

Володин добавил, что, по информации Социального фонда, подать заявление на перерасчет пенсии можно в клиентских службах фонда или через портал «Госуслуги». Для граждан, которые выйдут на пенсию после 1 января 2026 года, все периоды ухода за детьми будут учтены автоматически.

Стимулирование рождаемости соответствует целям национального проекта «Семья».