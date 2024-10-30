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Политика 30 октября 2024 15:46

Володин назвал виновника распада СССР

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Виновником распада СССР стала Коммунистическая партия Советского Союза, которая забыла о народе. Такое мнение выразил Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.

«Огромное расслоение: с одной стороны, эти кульки и спецпайки, а с другой стороны, фуфайки и пустые полки», – приводит его слова РИА Новости.

По мнению парламентария, большевики допустили ошибку, снося памятники генералам императорской эпохи, а также тем, кто создавал страну.

Володин призвал депутатов Думы объективно оценивать советский период отечественной истории и говорить как о положительных сторонах, так и отрицательных.

СССР прекратил свое существование в декабре 1991 года.

#ссср #история россии #Вячеслав Володин #Госдума
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