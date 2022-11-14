Володин назвал Украину государством-банкротом

Государственный переворот на Украине, случившийся в феврале 2014 года, привел к полной потере суверенитета страны. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал в своем телеграм-канале.

«Ее бюджет почти на 40% формируется за счет иностранных кредитов и займов. В следующем году зарубежное финансирование составит 58%. Украина не способна самостоятельно обеспечивать расходные обязательства перед гражданами: зарплаты и пособия, пенсии, решение других социальных вопросов», – пишет он.

По его словам, ситуация ухудшается, из-за того, что на обслуживание долгов Киев тратит 57,9% собственных доходов, он вынужден брать новые кредиты.

«Украина — государство-банкрот. Киевский режим пытается это замалчивать. Но проблема очевидна», – сказал Володин, подчеркнув, что Владимир Зеленский вогнал граждан своей страны в долговую кабалу.