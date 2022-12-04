Володин назвал уехавших из России бизнесменов «покинувшими Родину страдальцами»

Председатель Государственной Думы ФС РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале отреагировал на сообщения о задержании в Лондоне российского миллиардера Михаила Фридмана.

«„Страдальцам“, покинувшим Родину, посвящается… Западные страны сначала отбирали яхты, виллы, автомобили и самолеты у российских бизнесменов. Теперь — арестовывают их самих», — написал политик, не скрывая иронии в адрес предпринимателей.

«В этой связи хочется вспомнить, о чем говорил наш Президент Владимир Путин, что все, кто хранят активы и деньги за рубежом, замучаются „пыль глотать“, пытаясь вернуть эти средства», — добавил Володин.

В связи с этим спикер Госдумы назвал слова, сказанные главой государства двадцать лет назад, «пророческими» и призвал «развивать свою страну — Россию».

Накануне Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании сообщила о задержании российского бизнесмена, имя которого осталось нераскрытым, и двоих его сообщников в Лондоне «по подозрению в правонарушениях, включая отмывание денег».

Позднее ТАСС со ссылкой на источник рассказало, что задержан был именно Михаил Фридман, причем по подозрению в обходе наложенных на него санкций. Вместе с тем пресс-служба Альфа-банка не подтвердила информацию о задержании предпринимателя.