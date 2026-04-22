Общество 22 апреля 2026 13:33

Володин назвал тренд с фото учителей в TikTok провокацией украинских спецслужб

Тренд в TikTok, в котором школьники публикуют снимки своих учителей под аудиодорожку с голосами актеров сериала «Очень странные дела», является провокацией, за которой стоят украинские спецслужбы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщает РБК.

По словам спикера, таким образом Киев втягивает учащихся в опасные коммуникации и противоправные действия. За этим стоят украинские спецслужбы и их спонсоры, которые используют детей для привлечения аудитории в свои ресурсы, написал Володин.

Он также заявил, что публикация подобных видеороликов может привести к серьезным последствиям, и призвал социальные сети удалять контент, нарушающий правила площадок.

Тренд распространяется в таких соцсетях, как TikTok и Instagram*. Школьники монтируют фотографии педагогов под аудиодорожку, включающую как перечисление имен персонажей из сериала, так и нецензурные выражения. В зависимости от звукового фрагмента учителя представляют в негативном или положительном ключе.

*Принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России

Владимир Путин наградил орденами трех татарстанцев

