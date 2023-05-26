Володин назвал США мировой финансовой пирамидой

США – это финансовая пирамида мировых масштабов. Они регулярно повышают потолок своего госдолга – со времен Второй мировой войны эта процедура проводилась более 100 раз, напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, доллар становится все более «токсичной» и ненадежной валютой. Поэтому многие страны, пытаясь избежать неоправданных рисков, и переходят на расчеты в национальных валютах.

«Все финансовые пирамиды, как показывает история, рано или поздно заканчиваются крахом. Но здесь ситуация особая. Госдолг США — это мировая финансовая пирамида, построенная Вашингтоном для обмана других народов и стран», – подчеркнул Володин в своем телеграм-канале.

Поэтому, полагает он, государствам стоит выходить из зависимости от доллара и подобрать ему альтернативу. Это позволит им снизить риски для собственных граждан, а также не позволит США и в дальнейшем существовать за счет других стран.