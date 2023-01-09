Володин назвал процент зарубежных компаний, оставшихся в России после начала спецоперации

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В России осталось 75,9% иностранных компаний – их устраивает деловой климат страны, что подтверждает хорошие перспективы развития российской экономики, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, компании, принявшие решение уйти, терпят «миллиардные издержки».

«Наши отечественные предприятия заполняют освободившиеся ниши, наращивают объемы», – написал Володин в своем телеграм-канале, добавив, что производство одежды в России выросло на 42%, выпуск лекарств – на 15%.

«Важно, чтобы бизнес был национально ориентирован, заработанные средства оставались в стране и использовались для ее развития», – подчеркнул спикер Госдумы. В прошлом году в России запретили выдавать лицензии на разработку недр, месторождений нефти и газа иностранным компаниям, напомнил он. Кроме того, в первом чтении принят законопроект, не дающий офшорным компаниям быть концессионерами в сфере ЖКХ.

«Но многое предстоит еще сделать. Это приоритет Государственной Думы», – подытожил Володин.

Напомним, антироссийские санкции западные страны ужесточили после того, как 24 февраля Президент Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации. Многие зарубежные компании на фоне этого ушли из России.