Володин назвал причины, почему «Францию лихорадит»

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин прокомментировал ситуацию во Франции, где уже неделю продолжаются массовые беспорядки, и назвал причину нестабильности в стране.

«Ответ кроется в политике действующего президента [Франции] Эмманюэля Макрона. Стремясь к политической монополии, он в последние годы снижал роль профсоюзов, традиционно играющих значимую роль в жизни государства. Последовательно ослаблял партийную систему. Выдавливал с политического поля голлистов и социалистов, которые на протяжении десятилетий обеспечивали стабильность Пятой Французской республики, а сейчас — маргинализированы. Сегодня политиков масштаба Миттерана и Ширака во Франции больше нет», — написал спикер Госдумы в своем телеграм-канале.

Он резюмировал, что такое стечение обстоятельств привело к тому, что проблемы стали обсуждаться не в стенах парламента, а на улице.

По словам Володина, граждане, не увидев своих представителей у власти, начали отстаивать свои интересы совершенно другими способами, и в такой конфигурации положение будет только ухудшаться.

«Политическая система Франции стала неустойчивой к вызовам. Макрон своими действиями привёл некогда сильное и стабильное государство к запуску процессов саморазрушения», — подчеркнул Председатель Госдумы.

Он добавил, что, сделав много ошибок во внутренней политике, французский лидер пытается отвлечь внимание граждан международной, втянув Францию в войну на Украине.

«Рейтинги опустились до минимальной отметки. И если бы выборы президента проходили сейчас, то их выиграла бы Марин Ле Пен», — заключил Володин.