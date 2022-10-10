Володин назвал предательством страны отъезд россиян из-за частичной мобилизации

Поступок уехавших из России граждан на фоне происходящих событий – это предательство по отношению к стране, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он убежден, что вскоре многие покинувшие Россию «будут сожалеть», но вернуться уже не смогут. В сложившихся условиях важно поддерживать новых граждан России из четырех присоединившихся субъектов, добавил он.

«Сегодня многие обсуждают, сколько человек уехало из страны. В Казахстан, Грузию, Монголию, другие государства. На Родине, которую бросили, у них остались родители, дедушки и бабушки, близкие. <…> В будущем многие об этом будут сожалеть. Осознание ошибки по возвращении в Россию обязательно придет, но будет поздно. Много чести говорить о них. Правильно больше внимания уделить тем, кто приехал в нашу страну, воссоединился с Россией, кто считает ее своим домом», – написал Володин в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что более 8 млн жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей стали гражданами России и предложил помогать им, создавая условия для жизни. «Пройдя через испытания, они свой выбор сделали. <…> Они в сложные для страны моменты не убегут, не предадут, а будут с Россией», – убежден спикер Госдумы.

Напомним, ранее СМИ писали, что Россию после объявления Президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации покинули порядка 700 тыс. граждан. В Кремле такие данные назвали преувеличенными, заявив, что эти сообщения похожи на «утку».