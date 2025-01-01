Володин назвал поддержку участников СВО приоритетом для Госдумы

Поддержка участников спецоперации, их родных и близких служит приоритетом в работе Государственной Думы РФ. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Особые слова поздравления хочу сказать нашим солдатам и офицерам. Мы гордимся вами, вашим мужеством. Вы - герои. Для нас поддержка участников специальной военной операции, их родных и близких - безусловный приоритет в работе», – отметил парламентарий.

Он добавил, что в непростые периоды в отечественной истории «именно единство и сплоченность всегда были сильной стороной» граждан страны и российского общества. «Желаю в новом году здоровья, счастья, любви и всего самого наилучшего!» - написал Володин. Он пожелал, чтобы наступивший год принес «в каждый дом тепло, удачу и благополучие».

Напомним, что 2025-й в России объявлен Годом защитника Отечества. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин.