Володин назвал оправданной уголовную ответственность за осквернение воинских захоронений

Введение уголовной ответственности за осквернение воинских захоронений и памятников павшим защитникам Отечества – необходимая мера в современных условиях. Об этом заявил Председатель Государственной думы Вячеслав Володин, его слова приводит ТАСС.

По его мнению, это связано с действиями недружественных западных стран, где, по его словам, предпринимаются попытки переписать историю и уничтожить память о подвиге советских солдат.

Володин напомнил, что с сегодняшнего дня вступили в силу изменения в статью 243.4 Уголовного кодекса РФ, согласно которым теперь наказуемым считается не только уничтожение или повреждение памятных объектов, но и их осквернение.

Речь идет о мемориальных сооружениях, посвящённых павшим воинам и дням воинской славы, включая мемориальные музеи, памятные знаки и стелы.

Максимальное наказание по обновлённой статье – до пяти лет лишения свободы. Спикер подчеркнул, что цель закона – сохранить историческую память и предотвратить надругательство над местами захоронений героев.